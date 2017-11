Basura por los suelos durante días en Sáenz Díez

En la calle Sáenz Díez de Ourense hay vecinos que tiran la basura orgánica en medio de los contenedores de papel y vidrio, y todo por no cruzar la calle, ya que al otro lado está el contenedor de materia orgánica. Ya les han puesto varias veces un cartel pidiendo que no tiren ahí esa basura, pero hacen caso omiso. El problema es que nadie recoge esa basura y queda ahí durante días. ¿Cuál es el problema por el que el servicio de limpieza no pone ahí otro contenedor y así se evitaría este espectáculo diario?