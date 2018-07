Basura no tellado do Centro de Saúde do Couto

Así non parece a mellor maneira de rematar unha obra pública, deixando a empresa adxudicataria parte do material sobrante no tellado do edificio. O Centro de Saúde do Couto xa leva unha temporada funcionando, pero polo que se ve ningúen se fai cargo de retirar todo o refugallo. A non ser que aínda queiran reciclalo nalgunha parte do edificio, que todo pode ocorrir, pero o aspecto que ofrece é lamentable.