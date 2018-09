As beirarrúas de Ourense non están pasando o seu mellor momento. Concretamente, esta imaxe é da do Parque dos Pulmóns, na rúa de San Rosendo.

Pasear polo barrio da Ponte estase convertindo nunha actividade pouco recomendable. Adoquíns partidos, fóra do seu sitio, perfectos para provocar unha caída dos peatóns. E a situación exténdese a máis rúas e parques da cidade.