Unha boca de rego no medio da beirarrúa

Parece unha cousa do máis surrealista, pero así quedou de obra a boca de rego no medio dunha beirarrúa, e o Concello de Ourense da a impresión de que pasa ou o toma con filosofía buscar unha solución. Esta curiosidade, por chamala dalgunha maneira, está na rúa José A. Nieves Conde, entre a vía do tren e o parque Angelita Paradela, debaixo de Barrocás, e para o único que serve e para que moitas persoas choquen contra ela, además de servir de papeleira improvisada. ¿Tan difícil é pola a un lado para que non estorbe?