Esta foto non necesitan case pé, xá que fala por si mesma. Foi tomada no barrio da Ponte estes últimos días.

Un cartel dun colectivo anticabichas (ou unha empresa buscando mercado pra estes recipientes, non o sei) amosando a súa contrariedade polas numerosas cabichas que os fumadores tiran onda os portais, especialmente onde hai oficinas ou bares. Debería darnos vergoña a cantidade recaudada.