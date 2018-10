¿Calles peatonales? y ¿la grúa para cuándo?

El Concello de Ourense acordó que las calles Xaquín Lorenzo Fernández, paralela al Parque de San Lázaro y Cardenal Quevedo, el tramo desde San Lázaro hasta la avenida de La Habana, fueran peatonales. Pero esta medida no fue acompañada de unas explicaciones convincentes a los ciudadanos, pues muchos de ellos todavía no se enteraron de ello y siguen aparcando allí sus coches "como toda la vida", por lo que se encuentran con las correspondientes multas que no vienen mal a las arcas municipales. Ahora solo falta que también actúe la grúa y comience a llevarse los vehículos. Sin embargo, desde el Concello podrían evitar todos estos problemas colocando una valla a la entrada de Xaquín Lorenzo indicando que es peatonal, o un bolardo.