Carreteras destrozadas en San Xoan de Río

Los dirigentes del Concello de San Xoan de Río da la impresión de que no tienen demasiado interés en mirar por las carreteras de su municipio, y quienes a diario las utilizan, como puede ser la de Xunquedo, llevan mucho tiempo aguantando que la única solución que se les ocurra es tapar los agujeros con barro. Las quejas del vecindario parece que no valen de nada, pero a la vez sus impuestos no le son condonados, pues los tienen que pagar religiosamente.