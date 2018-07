Casa rodeada por la maleza en Coles

Esta foto pertenece al pueblo de Vilaboa, Santa Mariña, en el Concello de Coles. La maleza está rodeando mi vivienda y el Concello no hace nada. A pesar de haberle facilitado los datos, incluido el teléfono de los dueños de esas fincas que deberían ser desbrozadas, el Señor alcalde decía en La Región que no podían hacer nada con fincas que no pueden contactar con los dueños. Pues creo que miente, pues no lo hace ni facilitádole esos números.