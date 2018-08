Facendo unha visita o encoro de Cachamuíña, chegamos ata A Derrasa e alí, o ver a acumulación de lixo nos contenedores empezamos a facer as fotos e a largar a viva voz do que estábamos vendo. Pois os vinte minutos pasou o camión da Deputación e deixou todo limpo. ¿Casualidade? Para min que alguen debeu darlle ó teléfono mobil, pois non creo nas casualidades. De tódalas maneiras, o ben feito, ben está.