El cauce del río Loña, plagado de árboles

Este es el estado en que se encuentra el cauce de río Loña, en concreto a su paso por Mende-Ourense. Parece una finca innundada poblada de árboles y no un río. Luego, cuando vienen unas lluvias torrenciales hay inundaciones. ¡Cómo no las va haber viendo el estado en que se encuentran todos los ríos! No se pueden cortar los árboles, pues hay que protegerlos aunque estén en medio del cauce. Está claro que esos árboles nacieron al caer las semillas de los que están en las inmediaciones. Me pregunto, si un pájaro deposita una semilla de un árbol en un tejado, y ésta se pudiera desarrollar en el mismo, ¿se dejaría crecer en el tejado? Yo diría que no, pues no sería el lugar idóneo, lo mismo pienso si crece en el cauce del río.