El cemento no debería terminar en los alcorques

La pasada semana estuvieron arreglando la calle Río Bibey, colocando tuberías del gas ciudad. Al finalizar la obra y poner las losas de la acera, los obreros que la realizaron no tuvieron otra ocurrencia que tirar el cemento que les sobró sobre el alcorque del árbol. No se quién les dio la idea, pero no es el mejor material para cubrir el hueco.