El civismo brilla por su ausencia

España, Galicia, Ourense, 9,45 horas, salgo del gimnasio del pabellón de Los Remedios y me dirijo a la ducha; el olor es penetrante, te deja con la mosca detrás de la oreja, te das cuenta de que algo no está bien, y empiezas a buscar, pero enseguida te das cuenta, solo tienes que echar un vistazo para darte cuenta que si pensabas que esto era el primer mundo, Europa, pues..., o es que uno no sabe situar a Ourense en el mapa, o bien, los cerdos han evolucionado con el tiempo y ahora resulta que tienen dos patas y no cuatro. Mi más sincero pésame a los abnegados trabajadores de la limpieza (aprovecho la ocasión para solicitar una subida de sueldo a la altura del trabajo que desempeñan; yo no lo hago ni por 3.000,00 euros ) y se me ocurre que podríamos publicar y luego empapelar con la foto que remito el pabellón de Los Remedios, a ver si el cerdito de dos patas se entera de que los demás también queremos usar el retrete y lo queremos limpio, o al menos hacernos a la idea de que no estamos en una selva virgen donde todavía no ha llegado la civilización. Atentamente, un usuario.