El coche del Concello corta el único paso para los peatones

Fotografía tomada en rúa Canella do Rastro, muy próxima a la zona de As Burgas. Tenemos a unos operarios municipales que en esa ocasión se desplazaron a esta zona para hacer trabajos de desbroce. El mínimo espacio destinado al paso de peatones ya se encargan ellos, ocupándolo con su vehículo, de inhabilitarlo. Son trabajadores municipales pero eso no les otorga una pátina de civismo. Queda claro el modelo de ciudad al que nos dirigimos inexorablemente.