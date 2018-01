Coches en doble fila y la grúa enfrente

Todos entendemos que la grúa municipal tiene la misión de ir retirando los vehículos que se encuentran mal estacionados o en doble fila por la ciudad. Sin embargo, no ocurre así, y en algunos casos resulta más doloroso comprobar como el conductor del vehículo municipal, que en esta ocasión sí lo estaciona bien, observa las irregularidades que se cometen en la calle Xoan Manuel Pintos, en el barrio de a Farixa, y no hace o no puede hacer nada en este sentido. Así nunca se va a solucionar el escaso respeto que tienen los ciudadanos por las normas de tráfico ni la grúa es ya un símbolo disuasorio.