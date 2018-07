Los coches fagocitaron a la grúa en Villa Valencia

Cruce de Villa Valencia. Me llamó la atención ver aparcada una grúa en una zona con una señal de prohibido aparcar. Pero es que al instante se detiene un vehículo que aparca delante de la grúa, también en zona prohibida. Pero es que a continuación llega otro vehículo y aparca en paralelo con la grúa. Y aún tuve tiempo de captar a un tercer vehículo que se situó en la plaza reservada a minusválidos. Me tenía que ir, por eso no puedo informar de si llegaron más vehículos y, definitivamente, fagocitaron a la pobre grúa.