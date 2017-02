Colillas en las “pozas" de la zona termal

El Concello de Ourense debería vigilar un poco más lo que ocurre en las "pozas" de la zona termal para evitar que los usuarios coman pipas y fumen en ellas y no tiren los restos en su borde, pues en muchos casos van a parar al agua si no se recogen, como ocurre en las Termas do Muíño, en la imagen. Un asco provocado por la poca colaboración que demuestran algunos usuarios, lo que se une a la deficiente limpieza de las instalaciones. El fondo de las charcas tiene tanto fango que casi es imposible dar unos pasos, pues termina uno resbalando y cayendo.