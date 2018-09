Así baixaba o pasado domingo a auga do río Fírvida, atoldada e chea de escuma ao seu paso pola aldea da Forxa, no concello de Porqueira, pero que chega do veciño Calvos de Randín. Supostamente alguén verteu nel o que non debía, coas consecuencias medioambientais que isto supón para a contorna natural e os veciños.