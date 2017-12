Contenedor destrozado en la Praza de Abastos

La Praza de Abastos de Ourense tiene mala suerte con los contenedores de basura, pues de vez en cuando aparece en sus inmediaciones uno de estos recipientes totalmente destrozado, no se sabe si por la mala utilización que de él hacen los usuarios o los camiones de recogida, o por la acción de los vándalos que se ceban con ellos. Lo que no es normal es que la empresa concesionaria no los cambie cuando están en esta deplorable situación.