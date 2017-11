Contenedor “petado" en Basilio Álvarez

El servicio de recogida del vidrio de las calles de la ciudad parece que no se da toda la prisa necesaria para vaciar los contenedores de algunas calles, como ocurre con el de la imagen en la calle Basilio Álvarez, a la altura del número 3, donde las botellas ya están esparcidas por la calle al no tener sitio en el interior del recipiente que está totalmente "petado". Visto lo visto, la comunicación entre el personal de limpieza con la empresa para avisar de este tipo de incidencias o no existe o es muy deficiente, pues se evitarían casos similares.