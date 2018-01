Contenedor sin tapa en la calle Concordia

La queja de los ciudadanos de que el mal estado de los contenedores solamente se da en los barrios y núcleos del rural del Concello de Ourense no es del todo cierta, pues quienes vivimos en el centro también sufrimos problemas similares. Este contenedor azul para recogida de papel de la calle Concordia lleva sin tapa mucho tiempo. El cartón y papel mojado no se puede reciclar, por lo que habrá que poner otro con tapa. No es tan difícil, pero ya se sabe que en este sentido el Concello de Ourense no es precisamente modélico