Contenedores molestos en Otero Pedrayo

Soy una vecina de la avenida Otero Pedrayo y la razón de mi protesta son unos contenedores que están delante de nuestro portal número 40 A y desde hace aproximadamente seis años estamos protestando al Concello de Ourense sin recibir ninguna contestación. La causa es el mal olor y los bichos en verano motivo por el cual no podemos abrir las ventanas. Sin contar la estética. Creíamos que con los arreglos de la rotonda lo arreglarían, pero no fue así, y quedó horrorosa. ¿No hay alguna manera de colocar los contenedores en un lugar que no molesten a los vecinos?