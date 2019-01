Señor alcalde, esta fotografía, como se puede comprobar, no pertenece a los cráteres de la Luna, sino que corresponde a la capa de rodadura de la calle Concordia que en toda su extensión llevan sin reponerla años. No me diga que no lo sabe, pues si no lo ve con sus propios ojos, debería estar informado de ello por quienes tienen la misión de vigilar por el mantenimiento de las calles.