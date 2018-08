No sé si la ordenanza municipal que obliga a los dueños a recoger los excrementos caninos se cumple en muchos lugares, pero está claro que en el barrio de A Ponte, en Ourense, no. Es una vergüenza caminar por la calle y tener que esquivar las diferentes "minas" que adornan las aceras. La solución no es poner más carteles de "perros, no", sino multas a los dueños incivilizados.