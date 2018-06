¿Para cuándo la limpieza de las Termas do Muiño?

Pasados los grandes temporales de primavera, aunque todavía estamos en unos días en que vuelve la lluvia, somos muchas las personas que echamos de menos la limpieza y puesta en funcionamiento de las Termas do Muiño. Una cosa es ir por allí a dar un paseo y otra meterse en las charcas de agua, pues algunas de ellas todavía tienen la basura arrastrada por el río. Le pedimos al Concello de Ourense que no deje de lado el particular "ouro" turístico de la ciudad.