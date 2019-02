¿Cuándo podremos ver los hórreos de Riodebodas?

Seños alcalde de Paderne de Allariz. Cómo al parecer usted no sabe dónde estaban ubicados los hórreos de Riodebodas, remito foto del estado en que se encontraban el 26.9.2014. Ahora trate de reponer las piedras de los mismos (Riodebodas parroquia de San Xés), tal como le dice el escrito de fecha 27.4.18 del Servicio de Coordinación da Área de Cultura de Ourense. No, que ya ha pasado mucho tiempo sin resolver este asunto. No ponga más disculpas.