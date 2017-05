Las culebras atraviesan la calle Carriarico

Me dirijo a quienes gobiernan en el Concello de Ourense para que que se dignen ordenar a quienes corresponda que corten la maleza que nos impide andar por la acera de la calle Carriarico, junto al Barbaña. El lunes, 22, sobre la una y media de al tarde, se me cruzó una culebra delante de los pies, procedente de dicha maleza. Piensen que en esta zona hay mucho tránsito hacia la zona de la Plaza de Abastos y As Burgas, pero también de niños que se dirigen al colegio.