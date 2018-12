Sí amigos. Parece que no se ponen de acuerdo. Desaparecidas silla y tele, porque se supone que el servicio de limpieza pasó por allí para recoger esos trastos, ahora dejan colchones, y a pares. Por si alguno se quiere echar una cabezadita. Esta esquina de As Lagoas, frente al Instituto Portovello, no tiene desperdicio. Bueno. Sí. Parece que aquí aparecen todos los desperdicios.