O coñecido como "burato da desidia" na praza do Concello de Piñor está esperando que desde o goberno local procedan a colocación dun magnolio. Despois de moitas súplicas neste sentido, un cartel está a pedir cartos para a súa compra cunha lenda na que figura: "Non temos cartos para un magnolio. Donativos no Concello de Piñor".