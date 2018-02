¿Dónde está la lógica aquí?

¿Por qué en la calle Jesús Pousa los contenedores que no tienen pedal para abrirlos están separados de la acera y justo el que necesita estar separaado para poder depositar los residuos no se puede abrir? La lógica no impera en esta calle. No sé de quién será la culpa, pero no es la primera vez que nos sucede y al final los perjudicados son los usuarios que tienen que buscarse la vida para conseguir depositar las bolsas de basuras todos los días.