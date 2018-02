Los dueños de los animales deben recoger los excrementos

En la ciudad de Ourense deben contarse con los dedos de la mano los dueños de los perros que recogen los excrementos que éstos dejan cuando hacen sus deposiciones en la acera. Lo más habitual es ver al dueño paseando al animal, que cuando le viene en gana, hace sus necesidades ya que, como animal que es, no distingue entre una buena o mala acción, como el caso de la imagen, en la calle remedios. Es indignante tener que ir esquivando para no pisar la mierda de unas mascotas a las cuales no les debemos imputar la culpabilidad, sino al animal que las pasea.