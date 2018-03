La fotografía muestra el estado en que se encuentra el acceso a zona termal, zona municipal. Si el Concello da este deplorable ejemplo en una zona para la que queremos captar el turismo, no es de extrañar que los ciudadanos copien en otras zonas de la ciudad. Y luego nos amenazan a los particulares si no limpiamos las fincas. ¿Copiamos del ejemplo? Una mala idea, porque ellos a sí mismos no se sancionan.