El “otro” Ourense Termal

En plenas fiesta navideñas y con máxima afluencia de turistas, nos encontramos con las instalaciones de toda la zona termal cerrada “por vacaciones”, todos comprendemos que la gente tiene derecho al descanso, lo cual no significa que echen la llave a los servicios públicos, sobre todo a los baños. Las consecuencias se pueden observar en las fotos, vestuarios cerrados, termas sin agua, sin control de temperatura, entorno sucio (al no tener acceso a los baños, se usa el césped o las inmediaciones de los vestuarios). Espero que con la mejora de la tecnología anunciada para la zona, en la aplicación Smart Termas, no se olviden de poner un icono para acceder a los baños, y no dar la imagen penosa que estamos dando de nuestro mayor atractivo turístico.