Dice el refrán popular que “El que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija", eso si es en verano, pero en invierno lo que más se agradece son los días de sol. Por eso la intención del dueño de la moto no fue la de preservar su montura del sol si no arrimarla al árbol para que le cobijase en un mejor aparcamiento. No está mal la idea, si no fuese que lo hace en una acera, un espacio público.