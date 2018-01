Error en la colocación de los contenedores en A Ponte

La colocación al revés de los contenedores de basura para distintos residuos genera unas cuantas preguntas por parte del vecindario de A Ponte. ¿Por qué en la calle Jesús Pousa los contenedores que no tienen pedal para abrir están separados de la acera y justo el que necesita estar separado para depositar las bolsas de basura no se puede abrir? No es la primera vez que ocurre, por lo que los vecinos se ven obligados a dejar las bolsas en la acera. ¿Podrían fijarse un poco más a la hora de alinearlos en la acera?