Escalera hacia el río Miño llena de maleza

Esta escalera metálica para acceder a la orilla del río Miño desde el paseo del colesterol-termas de Outariz, ahora mismo no cumple con la función para la que se montó, que se supone que fue para que puedan llegar al río los pescadores, pues como se puede apreciar en la fotografía, está llena de zarzas y demás maleza. Me imagino que las licencias de pesca se siguen cobrando, pero, ¿por donde se accede para poder pescar en esta zona del Miño? Pues si está así el acceso, imagínense como está la orilla del río. Esto es ya habitual en cualquier otro río, no es una excepción.