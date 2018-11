Escalóns e paso de peóns perigosos en Manuel Murguía

As terrazas privadas, pero de uso público, existentes nunha urbanización de Manuel Murguia que ten distintas alturas, resultan perigosas para os peóns xa que para salvalas ten un par de escalóns, sendo moi habitual as caídas, algunhas bastante aparatosas e acompañadas de abundante sangrado, coma na última, e que se pode apreciar na imaxe. ¿Cánta xente ten que caer para que se tomen medidas como é a de eliminar os escalóns e facer rampas? ¿Haberá que esperar a que morra alguen para facelo? Ao mesmo tempo quixera denunciar a perigosidade do paso de peóns que se ve o fondo da fotografía debido a desorbitada velocidade a que pasan algúns vehículos, e pediría colocar algún tipo de badén para aminoren a marcha. Os usuarios desta rúa queremos vivir tranquilos e sobre todo con seguridade.