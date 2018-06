Espellos de coches destrozados por Marcelo Macías

Os veciños de Marcelo Macías estamos fartos de que cada vez que hai festas en A Valenzá os vándalos vaian destrozando os espellos de coches por toda a rúa. Non era primeira vez nin será a última. E quen paga estes actos vandalicos? Os donos dos coches. Chamas á Policía e, como resposta pídenche que preguntes nos locais se hai cámaras que graben para a rúa para ver se se da cos autores. Ese debería ser o seu traballo e non o dos cidadans. Para que denunciar? Para nada, porque os que non temos cartos non podemos permitirnos un seguro a todo risco, pero sí temos que desembolsar agora de entre 100 a 500 euros por barba. E a Policía? Nada pode facer porque non teñen medios, e os que teñen o Concello prefire que os empreguen en poñer multas, que é o único que inxecta cartos nas arcas municipais. A prevención non da diñeiro, quítao.