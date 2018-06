Estado de los contenedores de Xunqueira

Hace más de un mes nuestro contenedor de residuos sólidos orgánicos, en la localidad de Cerdeira, en Xunqueira de Ambía, presenta este tan lamentable estado. No entendemos por qué no ha sido sustituido ya pues, como se aprecia en la imagen, podemos contemplar qué basuras generamos unos y otros. Lo que no me explico es cómo lo hacen los operarios de la recogida para que no se les caigan las bolsas en la cabeza cuando lo introducen en el camión de la basura.