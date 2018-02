Falta de organización, y de ideas, para arreglar el tráfico de la ciudad

El cruce que hay entre las calles Ramón Puga y Saínza sigue siendo uno de los que más accidentes de circulación tienen en la ciudad. Los intentos que el Concello hace para evitarlos sirven para poco o nada, porque no tiene un seguimiento policial y los técnicos en Tráfico no le dedican el tiempo necesario ni tienen las ideas necesarias para buscar soluciones. Como no pongan barandillas en las esquinas de las aceras y pinten en el asfalto las rayas y señales necesarias, o reorganicen las direcciones seguiremos teniendo accidentes. Los coches aparcan en la parada del autobús, y en las esquinas, mientras las autoridades siguen sin hacen nada.