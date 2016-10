Feísmo en San Miguel do Campo

Por mucho que se luche contra el feísmo, siempre nos encontramos con alguna "chafallada" que desdice del entorno, pero que su autor, quizás no concienciado de ello, no le ha dado la más mínima importancia. Uno de esos casos se puede observar en San Miguel do Campo, en el concello de Nogueira de Ramuín, donde colocaron un contador de luz de obra adosado a un peto de ánimas. Ya que no hubo sensibilidad a la hora de colocarlo, por lo menos esperemos que desaparezca una vez finalice la obra.