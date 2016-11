Quenes circulan pola estrada que vai de San Agustín a Seber, no concello de Viana do Bolo, atópanse con que non saberán como se chama o pobo ó que están chegando por mor de atoparse tapado polos altos fentos. Como mínimo deberían darse unha volta por alí e descubrilo, para que todos sepan que se atopan en Quintela de Oumoso.