Fincas sen desbrozar o lado do colexio de Seixalbo

O colexio público de Seixalbo atópase rodeado de fincas rústicas a monte. O problema ven dado porque algunhas destas fincas atópanse sen desbrozar, co risco de que poda declararse un incendio e propagarse ás instalacións escolares. Tanto desde a Anpa do colexio como en nome propio presentamos reclamacións ante o Concello de Ourense para que ordenara limpar as fincas ou facelo el directamente e logo pasar o correspondente recibo, porque algún dono terán. Coa vida das personas, entre elas os nenos, non se xoga.