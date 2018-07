Na zona de Vistafermosa Vella, as vivendas que dan as rúas Entroido e Arco da Vella están rodeadas de fincas rústicas, parte das cales están enchéndose de maleza e as árbores sen podar. Pediría que estivesen o máis limpas posibles pois coa chegada da calor corremos o risco de que alguen plante lume e afecte ás nosas vivendas.