Fuentes públicas sin agua en Verín

Como estamos en invierno y las temperaturas gélidas de estos días no animan mucho a disfrutar de los paseos, hacer deporte o, simplemente, tomar el sol, no notamos mucho la falta de agua en las fuentes públicas de Verín. En la imagen podemos comprobar como la situada en las inmediaciones del campo de fútbol José Arjiz se encuentra inutilizada, por lo que aunque alguien quisiera echar un trago o, simplemente, lavarse las manos, le resulta imposible al no tener grifo. ¿Está entre los proyectos de la Alcaldía acometer su arreglo? Muchos se lo agradecerían.