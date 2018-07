La pasarela de Oira nació con un defecto que no parece tener solución. Desde su inauguración hace ya varios años, los ciudadanos se han venido quejando del problema de la grasa de los tirantes, que termina acumulándose en el suelo y genera mal olor. A pesar de haber realizado varias intervenciones, el problema parece que no tiene solución, o no son capaces de encontrar la manera de arreglarlo.