Gravera contaminante junto al río Miño

En el pueblo de Feá, concello deToén, opera una gravera que está contaminando tanto el pueblo como el río Miño, pues a él van a parar parte de los residuos que genera. Los vecinos también somos los grandes perjudicados por su actividad, pues tenemos que soportar el polvo en suspensión que lanza a la atmósfera por no utilizar las medidas correctoras para que esto no suceda, pues parece que les debe resultar más económico que las sanciones que les puedan imponer. Hace un año que denuncié esta situación, pero las administraciones correspondientes han hecho caso omiso de las quejas. Mientras, mis hijos tienen que estar respirando este ambiente. Que busquen un lugar adecuado para montar sus empresas sin que sea en medio de un pueblo, que por sitios no será. Espero que se tomen cartas en el asunto y los vecinos podamos vivir tranquilos.