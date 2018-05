Habemus magnolio en Piñor

Despois de tanto tempo esperando polo magnolio que adornase a praza de Piñor, por fin chegou a tan desexada árbore. Polo tanto, o "buraco da desidia" xa non é tal, non se pechou nin volveu abrir, e o cartel pedindo cartos os veciños para compralo xa pasou ó esquecemento. Agora que todos estamos felices e contentos co magnolio, haberá que ir pensando no que ocorre coas fosas sépticas do municipio, un tema moito máis serio e de grande risco para a saúde pública.