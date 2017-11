Unha imaxe demasiado frecuente en As Camelias

Esta imaxe sucédese día tras día na rúa Camelias. Un furgón grande aparca en batería, como o resto dos vehículos, pero como leva enganchado un remolque de grandes dimensións, parece que non se decata de que está ocupando parte da rúa por donde deben de circular o resto dos vehículos. Nadie fai nada para evitar este estacionamento perigoso, ata que ocurra un accidente grave. Nesta ocasión non molesta tanto porque está aparcado nun sitio un pouco máis amplo que outras veces, nas que o remolque ocupa todo o carril de entrada o barrio de As Camelias.