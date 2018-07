Impotencia y pocas soluciones a un coche emparedado

Situaciones como la que me ocurrió a mí, en la que dos vehículos, uno por delante y otro por detrás, me dejaron el mío en medio emparedado sin posibilidadades de poder salir, se dan cada día en las calles de Ourense y ante ello lo único que te queda es la impotencia. Vas a trabajar, como fue mi caso y cuando regresas para coger el coche e irte a tu casa te encuentras con que es imposible salir. Llamas a la Policía Local y te dice que no pueden hacer nada, que tires de un taxi o que te venga a buscar un familiar. Y encima te preguntan que cual de los tres tiene la culpa. ¡Caramba! Cómo no lo suba con una grúa por los aires, se ve que la culpa no es mía por estar inmovilizado.