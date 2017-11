Las imprudencias son presagio de desgracias

Este solar situado en la avenida de Santiago 93, está sin limpiar después de haber tramitado la correspondiente denuncia. Como si no pasara nada. Una imprudencia que podría ser presagio de una desgracia en caso de producirse un fuego. Pero las imprudencias en este lugar no quedan ahí. Si observamos el edificio contiguo, vemos como un cable totalmente deteriorado se encuentra en la pared lateral. Ojalá no tengamos que esperar a que se produzca una desgracia por las imprudencias de algunas personas.